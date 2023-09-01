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بسبب زيارتها لأوروبا.. الحزب الحاكم في جورجيا يقرر عزل رئيسة البلاد

01:40 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي

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تبليسي أول- (د ب أ)

أعلن إراكلي كوباخيدزه رئيس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا، بأن حزبه بدأ إجراءات لعزل الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، بسبب زيارتها لأوروبا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.

وأوضح كوباخيدزه في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن إجراءات عزل الرئيسة، تتطلب دعما من 100 برلماني، "وبالتالي، ليس هناك احتمال لتحقيقه بدون أصوات المعارضة الراديكالية.

ورغم ذلك، قررنا في اجتماع للمجلس السياسي للحزب بدء إجراءات عزل الرئيسة".

وأكد كوباخيدزه أن قرار زورابيشفيلي الأخير، بلقاء القادة الأوروبيين رغم اعتراض الحكومة، يشكل انتهاكا واضحا للدستور، بحسب وكالة تاس.

وقامت الرئيسة الجورجية، بزيارة لألمانيا في 31 أغسطس الماضي، لإجراء لقاءات مع الزعماء الأوروبيين، لدعم منح جورجيا وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وتمت الزيارة رغم رفض الحكومة الجورجية لها.

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