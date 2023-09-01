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روسيا تجري انتخابات مبكرة في الأراضي المتنازع عليها

01:36 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

انتخابات - أرشيفية

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موسكو-(د ب أ)

بدأت روسيا تصويتا مبكرا في الانتخابات الإقليمية بالمناطق المتنازع عليها.

وهذه الانتخابات غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وقالت صحيفة روسيسكايا جازيتا الرسمية، وسلطات الانتخابات المحلية، إن مراكز الاقتراع فتحت أمس الخميس، في منطقتي زابوريجيا ودونيتسك اللتين تسيطر عليهما روسيا في أوكرانيا نظرا لقربهما من خط الجبهة والمناطق التي يمكن أن يصعب الوصول إليها.

ويجمع أفراد لجنة الانتخابات الأصوات من المنازل في 375 قرية بالمنطقتين، ويهدفون إلى تغطية أكثر من 214 ألف شخص. وسوف يستمر التصويت حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلنت روسيا ضم المناطق الأوكرانية: دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا، قبل عام رغم أنها لم تسيطر عليها بالكامل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومرر النواب الروس في مايو، تدابير تجيز إجراء انتخابات بموجب الأحكام العرفية، فيما استعد الكرملين لإجراء انتخابات إقليمية ورئاسية من شأنها أن تمنح فلاديمير بوتين ولاية خامسة في 2024.

وسوف تجري منطقتا لوهانسك وخيرسون انتخابات للبرلمان المحلي والمكاتب المحلية اعتبارا من الأسبوع الجاري.

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روسيا القانون الدولي أوكرانيا زابوريجيا دونيتسك

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