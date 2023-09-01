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اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وسقوط قتلى

01:24 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وسقوط قت

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وكالات

قتل جنديان أرمينيان فيما أصيب 3 جنود آذريين، في اشتباكات على الحدود بين البلدين.

ووفق وكالة "تاس" الروسية، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن ثلاثة جنود أذربيجانيين أصيبوا بجروح جراء طائرة هجومية أرمينية بدون طيار ضربت مواقع البلاد على الحدود.

وأوضحت الوزارة، في بيان "في صباح الأول من سبتمبر، شنت وحدات القوات المسلحة الأرمينية في اتجاه زود بمنطقة باساركيشار هجومًا بطائرات مسيرة على مواقع الجيش الأذربيجاني المتمركزة في أراضي منطقة كالباجار".

وبحسب الوزارة، فإن القوات الأذربيجانية تتخذ حاليا "إجراءات انتقامية حاسمة".

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية قُتلا وأصيب آخر نتيجة قصف من الجانب الأذربيجاني.

وقالت الوزارة، في بيان إن القوات الأذرية فتحت النار من أسلحة صغيرة من عيارات مختلفة على المواقع القتالية الأرمينية في محيط سوتك، كما استخدمت القوات المسلحة الأذربيجانية قذائف الهاون في اتجاه سوتك.

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