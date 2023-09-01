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BBC

باريس تعلن مقتل فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر

12:34 م الجمعة 01 سبتمبر 2023

وزارة الخارجية الفرنسية

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وكالات

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية وفاة فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من المواطنين الفرنسيين.

وأفادت أفادت تقارير صحفية مغربية الخميس، عن مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية بنيران خفر السواحل الجزائريين.

وذكرت وزارة الخارجية، وفاة مواطن واحد من غير أن توضح ظروف وفاته وأوردت في بيان أن: "مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر، على تواصل وثيق مع عائلات المواطنين الفرنسيين وتعمل على تقديم الدعم الكامل لهم.

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