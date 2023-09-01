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BBC

عمدة موسكو: الدفاع الجوي يدمر طائرة مسيرة قرب العاصمة

10:48 ص الجمعة 01 سبتمبر 2023

عمدة موسكو سيرجي سوبيانين

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موسكو- (د ب أ)

أفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الجمعة، بأن قوات الدفاع الجوي أحبطت محاولة لتحليق طائرة مسيرة قرب العاصمة موسكو.

وقال سوبيانين: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرة مسيرة قرب منطقة ليوبيرتسي كانت متجهة نحو موسكو، دون إصابات أو أضرار"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وليل الخميس/ الجمعة، ذكر حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، أن مركز مراقبة المجال الجوي بالمقاطعة الروسية "اتخذ إجراءات لتحييد جسم واحد مجهول في الجو".

وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.

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