هجوم بطائرات مسيرة يستهدف مدينة كورتشاتوف الروسية

موسكو- (د ب أ)

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الجمعة، تضرر مبنيين في مدينة كورتشاتوف، جراء هجوم بطائرتين مُسيرتين، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقال ستاروفويت، عبر قناته على تطبيق تليجرام: "هاجمت طائرتان مسيرتان كورتشاتوف صباح اليوم، ولحقت أضرار بمبنى إداري وآخر سكني... توجه الخبراء إلى موقع الحادث لتقييم الأضرار"، وفقا لسبوتنيك.

وتقع كورتشاتوف على بعد كيلومترات قليلة من محطة الطاقة النووية في كورسك، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وكانت مسيرة انفجرت أيضا بعدما ضربت مبنى سكني في البلدة في 14 يوليو.

وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، عبر قناته على تليجرام، أمس الخميس أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات بدون طيار فوق المقاطعة، بحسب سبوتنيك.

وشنت أوكرانيا أمس هجمات باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي، بحسب وكالة الأنباء الروسية.

وتواجه روسيا موجة متصاعدة من الهجمات بالطائرات المسيرة على موسكو، وغيرها من مناطق البلاد مؤخرا في ضربات انتقامية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دخل الآن شهره التاسع عشر.