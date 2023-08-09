انهيار جزئي لسد بالنرويج عقب أمطار غزيرة وفيضان

أوسلو- (د ب أ)

انهار سد بمحطة كهرومائية في النرويج جزئيا عقب عدة أيام من الأمطار الغزيرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وضربت العاصفة هانز الدول الاسكندنافية على مدار الأيام القليلة الماضية، وغمرت مياه الأمطار محطة الطاقة الكهرومائية، وأدت إلى انهيار جزئي في السد في منطقة براسكريدفوس شرقي النرويج.

ونقلت قناة "إن آر كيه" النرويجية العامة عن الضابط المسؤول بالموقع قوله إنه تم إجلاء سكان المنطقة، ولا يوجد خطر عليهم.

وذكرت شركة "هافسلوند إيكو" القائمة على تشغيل المحطة في بيان بتوقفها عن العمل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأن المنشأة تضررت حيث لم تفتح بوابات الفيضان أوتوماتيكيا.