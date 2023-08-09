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الرئيس الباكستاني يعلن حل البرلمان في البلاد

11:09 م الأربعاء 09 أغسطس 2023

الرئيس الباكستاني عارف الرحمن علوي

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وكالات

قرر الرئيس الباكستاني عارف الرحمن علوي، اليوم الأربعاء، حل البرلمان، تمهيدًا لانتخابات مبكرة.

وحسب وسائل إعلام باكستانية، جاء حل الرئيس الباكستاني عارف علوي الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء، بناء على نصيحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف، مما يمثل نهاية ولاية الحكومة الحالية ويمهد الطريق للانتخابات العامة المقبلة.

وصدر الإخطار بحل المجلس من قبل مكتب الرئيس، الذي جاء فيه أن مجلس الأمة قد تم حله بموجب المادة 58 من الدستور.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس علوي، طلبًا بحل الجمعية الوطنية قبل ثلاثة أيام من انتهاء مدتها الدستورية البالغة خمس سنوات.

وذكرت صحيفة “دون” الباكستانية، أن الرئيس عارف علوي حل مجلس الأمة بناء على نصيحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شريف.

ومع حل مجلس النواب، ستنتهي ولاية الحكومة الحالية قبل الأوان.

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