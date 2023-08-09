الرئيس الباكستاني يعلن حل البرلمان في البلاد
وكالات
قرر الرئيس الباكستاني عارف الرحمن علوي، اليوم الأربعاء، حل البرلمان، تمهيدًا لانتخابات مبكرة.
وحسب وسائل إعلام باكستانية، جاء حل الرئيس الباكستاني عارف علوي الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء، بناء على نصيحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف، مما يمثل نهاية ولاية الحكومة الحالية ويمهد الطريق للانتخابات العامة المقبلة.
وصدر الإخطار بحل المجلس من قبل مكتب الرئيس، الذي جاء فيه أن مجلس الأمة قد تم حله بموجب المادة 58 من الدستور.
وكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس علوي، طلبًا بحل الجمعية الوطنية قبل ثلاثة أيام من انتهاء مدتها الدستورية البالغة خمس سنوات.
وذكرت صحيفة “دون” الباكستانية، أن الرئيس عارف علوي حل مجلس الأمة بناء على نصيحة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شريف.
ومع حل مجلس النواب، ستنتهي ولاية الحكومة الحالية قبل الأوان.
سوق مصراوى
-
أفضل أدوات لتنظيم وتجديد مطبخك بأسعار تبدأ من 53 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 195 جنيها.. أسعار مايوهات الأطفال لصيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات المايوه البوركيني لصيف 2023 يبدأ من 290 جنيهاتفاصيل
-
أفخم العطور النسائية لصيف 2023 بأسعار أقل من 100 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
طريقة عمل كيكة موس الشيكولاته الباردة بدون دقيق أو فرنتفاصيل
فيديو قد يعجبك: