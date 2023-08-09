اندلاع اشتباكات بين الأهالي وعناصر تابعة لحزب الله بسبب شاحنة سلاح

وكالات

اندلعت اشتباكات بين مواطنين ومسلحين تابعين لحزب الله اللبناني، بقرية كحالة اللبنانية، في محافظة جبل لبنان، الأربعاء، عقب واقعة انقلاب شاحنة، كانت محملة بالسلاح، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ونشرت قناة " mtv" اللبنانية، أن الشاحنة المحملة بالسلاح كانت تابعة لحزب الله اللبناني.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن بعض أهالي قرية كحالة، طوقوا الشاحنة التي انقلبت، والتي زعمت الصحيفة المحلية، أنها تحمل أسلحة لـ"حزب الله"، مشيرة إلى أن العناصر التي كانت في حراسة تلك المركبة، أطلقت النار باتجاه المواطنين، الذين منعوا عناصر حزب الله من رفع الشاحنة.

فيما نقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين أمنيين قولهما، إن اثنين قتلا، جراء الاشتباكات التي اندلعت بين حزب الله اللبناني وسكان بلدة كحالة، على خلفية انقلاب الشاحنة.

بدوره، قال مسؤول لبناني، في تصريحات لصحيفة النهار، إن "3 سيارات رباعية الدفع تابعة لحزب الله حضرت إلى المكان، فيما انتشر عناصر الحزب وأطلقوا النار، مما أدى إلى حضور قوات الجيش إلى المنطقة، للفصل بين الأهالي وعناصر الحزب المتواجدين في محيط الشاحنة".

يأتي ذلك، فيما قالت قناة " mtv" اللبنانية، إنه جرى "إفراغ الشاحنة من صناديق الذخيرة التي كانت فيها"، مؤكدة أن عددا من المباني في الكحالة تعرّضت لإطلاق النار.