وزير سابق في النيجر يطلق حركة مقاومة ضد الانقلاب

نيامي-(د ب أ)

بعد نحو أسبوعين من حدوث الانقلاب في النيجر، أطلق وزير سابق كان زعيما للمتمردين من الطوارق، حركة مقاومة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وأعلن ريساج بولا، الذي كان وزيرا للدولة قبل الانقلاب، في بيان تم نشره على الإنترنت في وقت متأخر أمس الثلاثاء، عن تشكيل ما يسمى بـ"مجلس المقاومة من أجل الجمهورية".

وقال البيان إن "مجلس المقاومة من أجل الجمهورية سيكون حركة سياسية تعمل من أجل استعادة النظام والشرعية الدستورية والرئيس محمد بازوم بجميع الصلاحيات".

وقال مجلس المقاومة من أجل الجمهورية إنه سوف "يستخدم كل السبل الضرورية لإنهاء هذه الممارسة الغادرة المتمثلة في التشكيك في قرارات الشعب من جانب قادة عسكريين فاسدين وغير مسؤولين".

وطمأن مجلس المقاومة من أجل الجمهورية دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وشركائها الدوليين بأنه سيدعمهم، خاصة في حال وجود تدخل عسكري لضمان العودة إلى النظام الدستوري.

وانتهت يوم الأحد الماضي المهلة التي منحتها "إيكواس" للمجلس العسكري الذي يحكم النيجر منذ الانقلاب الذي وقع في نهاية يوليو الماضي، لاستعادة النظام الدستوري وإطلاق سراح رئيس النيجر قبل أن تبدأ المجموعة في تنفيذ خطة للتدخل العسكري في النيجر.

وقرر المجلس العسكري الحاكم في النيجر مجددا يوم الأحد الماضي، إغلاق المجال الجوي فوق البلاد بسبب التهديد بحدوث تدخل عسكري من جانب "إيكواس".