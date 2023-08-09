فرنسا ترفض اتهامات النيجر بشأن خرق المجال الجوي
وكالات
أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن فرنسا ترفض اتهامات النيجر بشأن خرق المجال الجوي وإطلاق سراح إرهابيين.
وكان قد اتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا باختراق المجال الجوي المغلق، كما اتهمها بإطلاق سراح "إرهابيين" لتنفيذ عمليات ضده، موضحًا أنّ "فرنسا نفذت هجومًا على مقر للقوات المسلحة أطلقت خلاله سراح 16 إرهابيًا من حلفائها بشكل منفرد لتهديد الأمن".
ولفت إلى أنّ فرنسا متورطة في هجمات لزعزعة الاستقرار بالبلاد، موضحًا أنّ طائرة فرنسية أقلعت من تشاد قامت بقطع الاتصالات لساعات، معلنًا حالة التأهب القصوى ومطالبًا الشعب بالالتفاف حول الجيش.
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