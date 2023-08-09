الحوثيون يطالبون بإلغاء تصنيف مجال صنعاء الجوي كمنطقة خطرة

صنعاء- (د ب أ)

طالبت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، من المجتمع الدولي، "إلغاء التعامل مع إقليم صنعاء الجوي كمنطقة خطرة وغير آمنة"،في إشارة إلى الحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الجماعة.

وقال هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين(غير معترف بها دولياً)، وفقاً لوكالة أنباء "سبأ"، بنسختها الحوثية "إن استمرار تعامل دول العدوان ، مع إقليم صنعاء الجوي كمنطقة يؤدي إلى مضاعفة معاناة المواطن اليمني".ويستخدم الحوثيون كلمتي "دول العدوان"للإشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

وأشار إلى أن ذلك "لا يتوافق مع المساعي الجارية للتقريب بين صنعاء والرياض"، في إشارة إلى المحادثات التي تقودها سلطنة عُمان.

وطالب المسؤول الحوثي، من وصفهم بـ"الدول الشقيقة"، وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية، بدعوة دول العدوان، إذا كانت جادة في حديثها عن التوجه نحو السلام، بإلغاء التعاميم والبلاغات السابقة وإصدار تعاميم وبلاغات جديدة تؤكد سلامة وأمن إقليم صنعاء الجوي".

وأوضح أن ذلك سيفتح المجال لشركات الطيران الأجنبية والعربية الراغبة في العمل من وإلى مطار صنعاء الدولي، "بما يساهم في التخفيف من تداعيات الحصار الشامل ويعالج أحد الجوانب الإنسانية الهامة".

وفي العام الماضي، جرى إعادة تشغيل ثلاث رحلات جوية أسبوعية من مطار صنعاء، إلى مطار الملكة علياء في عّمان، بعد توقف الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء منذ أكثر من سبع سنوات، جراء حصار فرضه التحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية.

وتأتي تصريحات المسؤول الحوثي في ظل استمرار المحادثات بين الحوثيين والرياض بوساطة عُمانية، في محاولة لحل الملفات الإنسانية المتعثرة.