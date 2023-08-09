السفارة الأمريكية بالنيجر تنصح مواطنيها بالاحتماء وعدم الخروج إلى العاصمة

وكالات

أعلنت السفارة الأمريكية في النيجر، بيانا هامًا طالبت خلاله مواطنيها في النيجر بعدم الخروج إلى العاصمة.

وفي بيانها نصحت السفارة الأمريكية في النيجر، مواطنيها بالاحتماء بمواقعهم وتجنب التوجه لوسط العاصمة، أو الاقتراب من الأماكن الحيوية ومن بينها القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

كما أعلنت السفارة الأمريكية فرض حظر تجول على موظفيها في النيجر.

واتهم المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأربعاء، فرنسا "باختراق" المجال الجوي، كما اتهم أيضا فرنسا بإطلاق سراح "إرهابيين" لتنفيذ عمليات ضده.

وقال المتحدث باسم الانقلابيين في النيجر أمادو عبدالرحمن، إن فرنسا متورطة في هجمات لزعزعة الاستقرار بالنيجر، مؤكدا إطلاقها لسراح لنحو 16 إرهابيا بشكل منفرد لتهديد الأمن.

وأضاف أن طائرة فرنسية أقلعت من تشاد قامت بقطع الاتصالات لساعات، مشيرا إلى أن قوات الجيش في حالة تأهب قصوى "ونطالب الشعب بالالتفاف حول الجيش".