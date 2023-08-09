المجلس العسكري بالنيجر: فرنسا اخترقت الأجواء وأطلقت سراح إرهابيين
وكالات
اتهم المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأربعاء، فرنسا "باختراق" المجال الجوي، كما اتهم أيضا فرنسا بإطلاق سراح "إرهابيين" لتنفيذ عمليات ضده.
وقال المتحدث باسم الانقلابيين في النيجر أمادو عبدالرحمن، إن فرنسا متورطة في هجمات لزعزعة الاستقرار بالنيجر، مؤكدا إطلاقها لسراح لنحو 16 إرهابيا بشكل منفرد لتهديد الأمن.
وأضاف أن طائرة فرنسية أقلعت من تشاد قامت بقطع الاتصالات لساعات، مشيرا إلى أن قوات الجيش في حالة تأهب قصوى "ونطالب الشعب بالالتفاف حول الجيش".
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