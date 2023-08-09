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BBC

المجلس العسكري بالنيجر: فرنسا اخترقت الأجواء وأطلقت سراح إرهابيين

05:49 م الأربعاء 09 أغسطس 2023

المجلس العسكري في النيجر

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وكالات

اتهم المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأربعاء، فرنسا "باختراق" المجال الجوي، كما اتهم أيضا فرنسا بإطلاق سراح "إرهابيين" لتنفيذ عمليات ضده.

وقال المتحدث باسم الانقلابيين في النيجر أمادو عبدالرحمن، إن فرنسا متورطة في هجمات لزعزعة الاستقرار بالنيجر، مؤكدا إطلاقها لسراح لنحو 16 إرهابيا بشكل منفرد لتهديد الأمن.

وأضاف أن طائرة فرنسية أقلعت من تشاد قامت بقطع الاتصالات لساعات، مشيرا إلى أن قوات الجيش في حالة تأهب قصوى "ونطالب الشعب بالالتفاف حول الجيش".

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المجلس العسكري بالنيجر إطلاق سراح إرهابيين الانقلابيين في النيجر زعزعة الاستقرار بالنيجر

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