مقتل 9 أشخاص إثر اندلاع حريق في منزل لذوي الاحتياجات في فرنسا

باريس- (د ب أ)

لقي تسعة أشخاص حتفهم عقب اندلاع حريق في منزل لقضاء العطلات مخصص لذوي الاحتياجات، في منطقة الزاس بشمال شرق فرنسا، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس نقلا عن قطاع الإطفاء.

وكان المسؤولون قد قالوا إن المفقودين هم 10 بالغين يعانون من إعاقات ذهنية متوسطة وشخص يقوم بالرعاية. وقد تم إنقاذ 17 شخصا.

وقد اندلع الحريق نحو الساعة السادسة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت جرينتش) في المنزل الواقع في وينتزينهيم، بالقرب من مدينة كولمار.