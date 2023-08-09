إعلان

BBC

مقتل 9 أشخاص إثر اندلاع حريق في منزل لذوي الاحتياجات في فرنسا

05:17 م الأربعاء 09 أغسطس 2023

حريق في منزل لذوي الاحتياجات في فرنسا أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس- (د ب أ)

لقي تسعة أشخاص حتفهم عقب اندلاع حريق في منزل لقضاء العطلات مخصص لذوي الاحتياجات، في منطقة الزاس بشمال شرق فرنسا، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس نقلا عن قطاع الإطفاء.

وكان المسؤولون قد قالوا إن المفقودين هم 10 بالغين يعانون من إعاقات ذهنية متوسطة وشخص يقوم بالرعاية. وقد تم إنقاذ 17 شخصا.

وقد اندلع الحريق نحو الساعة السادسة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت جرينتش) في المنزل الواقع في وينتزينهيم، بالقرب من مدينة كولمار.

سوق مصراوى

منزل لذوي الاحتياجات اندلاع حريق في منزل مقتل 9 أشخاص منزل مخصص لذوي الاحتياجات

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market