إرنا: السفارة السعودية في طهران تستأنف عملها
(وكالات)
صرح "مصدر مطلع" لوكالة "إرنا" للأنباء، أن سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسميا منذ 3 ايام.
يأتي ذلك بعد المباحثات التي جرت في شهر فبراير 2023 ، بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية "آية الله إبراهيم رئيسي" باستضافة الصين، والبيان الثلاثي (بين طهران وبكين والرياض) الذي أعقبها في 10 آذار 2023 بشأن استئناف العلاقات بين ايران والسعودية.
وتجدر الإشارة أيضا، بأن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميا في 6 يونيو 2023.
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