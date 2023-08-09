نيجيريا: لا نستبعد التدخل العسكري وسننقاش جميع الخيارات
ابوجا - (بي بي سي)
لم تستبعد نيجيريا الحل العسكري، رغم أن أعضاء مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) التي ترأسها، يفضلون الحل الدبلوماسي.
وقال المتحدث باسم الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، إن قادة المجموعة الاقتصادية سيناقشون جميع الخيارات عندما يجتمعون يوم غد الخميس.
ومنع المجلس العسكري في النيجر وفدا من الأمم المتحدة والإيكواس والاتحاد الأفريقي من السفر إلى النيجر لإجراء محادثات لأسباب أمنية.
وقال قادة الانقلاب إنهم لا يستطيعون ضمان سلامة الوفود في مواجهة الغضب الشعبي من العقوبات التي تم فرضها.
وعين المجلس العسكري في النيجر رئيسا مدنيا للوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية في البلاد. وتقلص تلك الخطوات الرغبة في تراجع قادة الانقلاب عن موقفهم وإعادة الرئيس المعزول.
وطالبت مالي وبوركينا فاسو، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتدخل لمنع أي عمل مسلح على النيجر، قائلة إنه سيكون له عواقب "لا يمكن التنبؤ بها" وسيؤدي إلى تفكك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
سوق مصراوى
-
أفضل أدوات لتنظيم وتجديد مطبخك بأسعار تبدأ من 53 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 195 جنيها.. أسعار مايوهات الأطفال لصيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات المايوه البوركيني لصيف 2023 يبدأ من 290 جنيهاتفاصيل
-
أفخم العطور النسائية لصيف 2023 بأسعار أقل من 100 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
طريقة عمل كيكة موس الشيكولاته الباردة بدون دقيق أو فرنتفاصيل
فيديو قد يعجبك: