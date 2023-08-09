نيجيريا: لا نستبعد التدخل العسكري وسننقاش جميع الخيارات

ابوجا - (بي بي سي)

لم تستبعد نيجيريا الحل العسكري، رغم أن أعضاء مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) التي ترأسها، يفضلون الحل الدبلوماسي.

وقال المتحدث باسم الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، إن قادة المجموعة الاقتصادية سيناقشون جميع الخيارات عندما يجتمعون يوم غد الخميس.

ومنع المجلس العسكري في النيجر وفدا من الأمم المتحدة والإيكواس والاتحاد الأفريقي من السفر إلى النيجر لإجراء محادثات لأسباب أمنية.

وقال قادة الانقلاب إنهم لا يستطيعون ضمان سلامة الوفود في مواجهة الغضب الشعبي من العقوبات التي تم فرضها.

وعين المجلس العسكري في النيجر رئيسا مدنيا للوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية في البلاد. وتقلص تلك الخطوات الرغبة في تراجع قادة الانقلاب عن موقفهم وإعادة الرئيس المعزول.

وطالبت مالي وبوركينا فاسو، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتدخل لمنع أي عمل مسلح على النيجر، قائلة إنه سيكون له عواقب "لا يمكن التنبؤ بها" وسيؤدي إلى تفكك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.