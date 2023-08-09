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BBC

فرنسا: فقدان 11 شخصا إثر حريق في دار لذوي الاحتياجات الخاصة

02:17 م الأربعاء 09 أغسطس 2023

حريق في دار لذوي الاحتياجات الخاصة أرشيفية

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باريس - (د ب أ)

قال مسؤولون إن 11 شخصا فقدوا عقب اندلاع حريق في منزل لقضاء العطلات مخصص للمعاقين في شمال شرق فرنسا صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المقاطعة المحلية القول إنه يعتقد أن الأشخاص المفقودين لقوا حتفهم.

وجرى إجلاء 17 شخصا لأماكن آمنة من المبنى الواقع في وينتزينهيم، بالقرب من مدينة كولمار في منطقة الزاس، وفقا لما قالته المقاطعة المحلية.

المفقودون هم 10 بالغين يعانون من إعاقات ذهنية متوسطة وشخص يقوم بالرعاية. ونقلت إذاعة "فرانس إنفو" عن كريستوفر ماروت ، أحد مسؤولي المقاطعة القول " للاسف، هناك الكثير من الشك"، مضيفا"كل هؤلاء كانوا في المنزل ولم يستطيعوا الخروج".

وقال متحدث باسم قوات الدرك إن أعمال البحث عن المفقودين مستمرة في البلدة، التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الألمانية.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليقا على الحادث" في ظل هذه المأساة، قلبي مع الضحايا والمصابين والمقربين منهم".

ووصفت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الحادث بالمروع، وقالت إنها سوف تذهب لموقع الحادث. وتقدم وزير الداخلية جيرالد دارمانين بالشكر لقوات الإطفاء لسرعة تعاملهم مع الحادث.

وتردد أن شخصا أصيب في الحريق الذي اندلع نحو الساعة السادسة وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت السلطات إنه تم إخماد الحريق سريعا، ولكن 300 متر مربع من المنزل الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع احترقت .

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