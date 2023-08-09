العاصفة الاستوائية خانون تتحرك شمالا قبالة منطقة كيوشو اليابانية
طوكيو - (د ب أ)
تتجه العاصفة الاستوائية الشديدة خانون شمالا بعد أن اجتاحت مقاطعتي كاجوشيما وكوماموتو في جنوب غرب اليابان.
ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة شمالا وتمر فوق المياه بالقرب من منطقة كيوشو غدا الخميس، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.
وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه اعتبارا من الساعة 9 من صباح اليوم الأربعاء، كانت العاصفة على بعد 110 كيلومترات قبالة مدينة ماكورازاكي في كاجوشيما، مع سرعة رياح تصل إلى 108 كيلومترات في الساعة. وكانت تتحرك بالاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة.
وبسبب التقدم البطيء نسبيا لخانون، بقيت الغيوم، مما أدى إلى هطول كميات كبيرة من الأمطار. وفي مقاطعة ميازاكي، بلغ إجمالي هطول الأمطار من أول آب/أغسطس حتى الساعة 8 صباحا اليوم الأربعاء 730 مليمترا في منطقة نانجو في مدينة ميساتو.
وصدرت تحذيرات من الانهيارات الطينية في بعض مناطق مقاطعتي ميازاكي وكاجوشيما.
وقد تضرب الأمطار الغزيرة القياسية جانب المحيط الهادئ من غرب وشرق اليابان حتى يوم الجمعة تقريبا، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.
سوق مصراوى
-
أفضل أدوات لتنظيم وتجديد مطبخك بأسعار تبدأ من 53 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 195 جنيها.. أسعار مايوهات الأطفال لصيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات المايوه البوركيني لصيف 2023 يبدأ من 290 جنيهاتفاصيل
-
أفخم العطور النسائية لصيف 2023 بأسعار أقل من 100 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
طريقة عمل كيكة موس الشيكولاته الباردة بدون دقيق أو فرنتفاصيل
فيديو قد يعجبك: