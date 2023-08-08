ترامب: الديمقراطيون لفقوا لي مئات القصص "الكاذبة"

وكالات

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من سياسات خلفه جو بايدن، فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمهاجرين، وتوعّد بإلغاء كل هذه القرارات حال فوزه بالرئاسة.

وأعلن ترامب رسمياً ترشحه في سباق الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر لها 2024، حيث يتقدّم بفارق كبير عن منافسيه، في حين سيكون بايدن مرشحاً عن الحزب الديمقراطي، للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها أمام أنصاره، بولاية نيوهامبشير، مساء الثلاثاء،: "كيف ينفق بايدن أكثر من مليار دولار من أجل استضافة مهاجرين غير شرعيين في الولايات المتحدة، بينما هناك الآلاف من قدامى المحاربين الذين قاتلوا من أجل هذه الدولة لا يجدون مأوى لهم؟".

وأضاف: "بايدن يموّل تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الولايات المتحدة التي تتعرض للغزو على يد هؤلاء، هذا أمر مروّع".

وأشار ترامب إلى وجود 33 ألف مقاتل سابق يعانون من ظروف معيشية مهينة، حيث لا يجدون منزلاً، بينما يستضيف بايدن المهاجرين غير الشرعيين في أفخم فنادق أمريكا، وينفق عليهم مليار دولار.

وتعهد ترامب بإلغاء سياسات بايدن فيما يتعلق بالهجرة، وقال: "إذا كنت الرئيس الجديد، فإنني ومن اليوم الأول سألغي قرارات بايدن الخاصة باستضافة ونقل المهاجرين غير الشرعيين، الذين لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل نفقاتهم، وسأقوم بتوجيه هذه الأموال لصالح المحاربين القدماء".

وانتقد ترامب أيضاً محاكمته الجارية حالياً، وقال إنها مخطط من خصومه وعلى رأسهم بايدن لمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

وخسر ترامب أمام بايدن في انتخابات 2020، حيث قال المرشح الجمهوري إنها انتخابات شهدت عمليات تزوير واسعة، دون أن يقدّم دليلاً على ذلك.