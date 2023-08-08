نيجيريا تفرض عقوبات مالية على جهات وأفراد مرتبطين بانقلاب النيجر
وكالات
فرض رئيس نيجيريا بولا تينوبو، اليوم الثلاثاء، عقوبات مالية جديدة على النيجر من خلال بنك نيجيريا المركزي مستهدفًا الكيانات والأفراد المشاركين في الانقلاب، حسبما نقلت قناة العربية.
وفي سياق متصل، علق تينوبو على الانقلاب في النيجر، المستمر منذ 26 يوليو الماضي، قائلاً: "إن الدبلوماسية هي الحل الأفضل للوضع في النيجر".
وقال إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" تفضل حل الأزمة فى النيجر سلميًا ودبلوماسيًا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.
ويأتي تصريح الرئيس النيجيرى، الذى يترأس "إيكواس" بعد إعلان المنظمة عن عزمها التدخل العسكرى فى النيجر لإنهاء الانقلاب، فيما مثل هذا التصريح مفاجأة كبيرة، خصوصًا أن الرئيس نينوبو كان يقود المجموعة الداعية للتدخل العسكرى.
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