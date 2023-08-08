قوات النخبة في جيش النيجر تتحرك باتجاه القصر الرئاسي والمطار
وكالات
بدأت قوات النخبة العسكرية من جيش النيجر في تحركات عسكرية في عدد من المواقع بالعاصمة نيامي.
وذكرت فضائية "العربية" في نبأ عاجل، أن قوات النخبة في جيش النيجر تحركت باتجاه القصر الرئاسي والمطار، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتشهد النيجر انقلاب عسكري منذ 26 يوليو الماضي، حينما احتجز الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الرئيس محمد بازوم.
وهددت منظمة دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" بالتدخل العسكري، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمجلس العسكري في النيجر، إلا أنه مع انتهاء المهلة أمس الأول الأحد لم يطرأ أي جديد في نيامي.
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