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حصيلة القتلى جراء انزلاق أرضي في منتجع بجورجيا ترتفع إلى 19

09:53 م الثلاثاء 08 أغسطس 2023

حصيلة القتلى جراء انزلاق أرضي في منتجع بجورجيا ترت

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تبليسي- (د ب أ)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انزلاق أرضي في أحد منتجعات جورجيا الأسبوع الماضي إلى 19، حسبما أفادت تقارير رسمية اليوم الثلاثاء.

وقال تيمور مجيبريشفيلي، رئيس هيئة الدفاع المدني الجورجية للصحفيين اليوم إن أعمال البحث باستخدام معدات خاصة مستمرة في 10 مواقع مختلفة.

وطمرت الانهيارات الأرضية الخميس الماضي جزءا من بلدة شوفي الساحلية بمنطقة راتشا الجبلية شمالي البلاد بعد أيام من تواصل هطول أمطار غزيرة. ووصلت حصيلة القتلى في البداية إلى 11.

وما زال ما يقرب على 30 شخصا فى عداد المفقودين.

وذكرت تقارير إعلامية أنه يوجد هناك عدد من المواطنين الأوكرانيين والروس من بين القتلى.

وقال وزير البيئة الجورجي أوتار شاموجيا لوسائل الإعلام أمس الاثنين: "وفقا للنتائج الأولية، كانت الوقائع سريعة للغاية ومركبة لدرجة أنه يكاد يستحيل منعها حتى في أكثر الدول تقدما".

وأعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في أسباب الكارثة على الفور عقب الحادث.

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