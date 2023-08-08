الرئيس الأوكراني: سنرد على هجمات روسيا في البحر الأسود بالمثل

وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، عن رده على هجمات روسيا في البحر الأسود بالمثل، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وتعهد الرئيس زيلينسكي بالرد على أي هجمات روسية على الأراضي الأوكرانية حول البحر الأسود، قائلًا إن أوكرانيا "ستفعل الشيء نفسه".

وقال الرئيس الأوكراني في إفادة صحفية مع صحفيين من أمريكا الجنوبية، إن الأمر يتعلق "بالدفاع عن فرصنا في أي ممر".

وقال زيلينسكي: "إذا استمرت روسيا في هيمنتها على البحر الأسود، خارج أراضيها، وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى، وإطلاق صواريخ على موانئنا، فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه".

وشنت أوكرانيا هجمات أقل بكثير على الأراضي الروسية، لكنها أعلنت مسئوليتها عن هجومين على سفينتين في موانئ روسية الأسبوع الماضي.

كانت إحدى الهجمات على سفينة أسطول البحر الأسود الراسية في نوفوروسيسك هي المرة الأولى التي تستهدف فيها أوكرانيا ميناءً تجاريًا روسيًا.

وأضاف زيلينسكي: "ليس لدينا الكثير من السفن. لكن يجب أن يفهموا بوضوح أنه بحلول نهاية الحرب، لن يكون لديهم أي سفن، صفر".

ودعا موسكو إلى وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على الموانئ الأوكرانية حتى تتم التجارة.

وفي سياق متصل، قالت المخابرات الأوكرانية إنها اعتقلت امرأة يُزعم أنها كانت تجمع معلومات عن تفاصيل سفر الرئيس فولوديمير زيلينسكي لمساعدة القوات الروسية في تنفيذ محاولة اغتيال لزلينسكي.