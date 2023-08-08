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BBC

رئيس نيجيريا: الدبلوماسية هي الحل الأفضل للوضع في النيجر

07:46 م الثلاثاء 08 أغسطس 2023

الرئيس النيجيري بولا تينوبو

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وكالات

علق الرئيس النيجيري بولا تينوبو، اليوم الثلاثاء، على الانقلاب في النيجر، المستمر منذ 26 يوليو الماضي.

وقال رئيس نيجيريا، إن الدبلوماسية هي الحل الأفضل للوضع في النيجر، بحسب ما أوردته فضائية "العربية في نبأ عاجل.

ويعد هذا التصريح مفاجئ من الرئيس النيجيري الذي يقود الخيار الداعي إلى التدخل العسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر.

ويترأس "تينوبو" مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" في الوقت الحالي، وأصدرت المجموعة إنذا الأسبوع الماضي لسلطات الانقلاب في النيجر، بضرورة إعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة مجددا وهي المهلة التي انتهت الأحد الماضي دون أن يتغير الوضع في نيامي.

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