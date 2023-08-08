مفوضية الانتخابات البريطانية: القراصنة اخترقوا السجلات الانتخابية
لندن- (د ب أ)
أعلنت مفوضية الانتخابات بالمملكة المتحدة، في بيان أنه تم استهدافها بهجوم قرصنة إلكتروني جرى خلاله اختراق خوادمها الإلكترونية التي تضم عناوين البريد الإلكتروني وأنظمة التحكم ونسخًا من السجلات الانتخابية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.
وتضم السجلات أسماء جميع مواطني المملكة المتحدة الذين سجلوا بياناتهم للتصويت بين 2014 و 2022 وعناوينهم.
كما تضم السجلات أسماء من سجلوا للتصويت من الخارج.
وتم اختراق الأنظمة لأول مرة في أغسطس 2021، وتم رصد الواقعة في أكتوبر 2022.
وقالت مفوضية الانتخابات عبر موقع تويتر: "منذ ذلك الحين عملنا مع خبراء أمن من الخارج ومركز الأمن السيبراني الوطني لإجراء تحقيق وتأمين أنظمتنا".
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