السعودية تنشئ جهازا جديدا للإشراف على شؤون الحرمين الشريفين

وكالات

أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية يوم الثلاثاء، بأن حكومة المملكة ستنشئ جهازا جديدا "يرتبط تنظيميا بالملك وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما".

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على تويتر، إن ذلك يشمل "الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

ومن المرجح أن يتمتع المجلس باستقلال مالي وإداري أكبر، ويحل محل مجلسا سابقا كان تحت إشراف الحكومة وليس الملك.