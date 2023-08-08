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BBC

السعودية تنشئ جهازا جديدا للإشراف على شؤون الحرمين الشريفين

06:27 م الثلاثاء 08 أغسطس 2023

المسجد الحرام والمسجد النبوي

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وكالات

أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية يوم الثلاثاء، بأن حكومة المملكة ستنشئ جهازا جديدا "يرتبط تنظيميا بالملك وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما".

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على تويتر، إن ذلك يشمل "الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

ومن المرجح أن يتمتع المجلس باستقلال مالي وإداري أكبر، ويحل محل مجلسا سابقا كان تحت إشراف الحكومة وليس الملك.

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المسجد الحرام والمسجد النبوي السعودية جهاز جديد للإشراف على شؤون الحرمين

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