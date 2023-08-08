السعودية تنشئ جهازا جديدا للإشراف على شؤون الحرمين الشريفين
وكالات
أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية يوم الثلاثاء، بأن حكومة المملكة ستنشئ جهازا جديدا "يرتبط تنظيميا بالملك وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما".
وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على تويتر، إن ذلك يشمل "الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".
ومن المرجح أن يتمتع المجلس باستقلال مالي وإداري أكبر، ويحل محل مجلسا سابقا كان تحت إشراف الحكومة وليس الملك.
سوق مصراوى
-
أفخم العطور النسائية لصيف 2023 بأسعار أقل من 100 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
طريقة عمل كيكة موس الشيكولاته الباردة بدون دقيق أو فرنتفاصيل
-
أفخم وأقوى العطور الرجالية لصيف 2023 بأقل من 100 جنيهتفاصيل
-
أفضل منتجات لتبيض الأسنان في المنزل بسهولة.. بأسعار تبدأ من 63 جنيهاتفاصيل
-
أحدث منتجات عصرية للمنزل والمطبخ تتصدر تريند 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: