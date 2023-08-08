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BBC

مقتل نحو 20 مدنيا في السودان خلال اشتباكات بين الجيش وقوات التدخل السريع

06:12 م الثلاثاء 08 أغسطس 2023

اشتباكات بين الجيش وقوات التدخل السريع - أرشيفية

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الخرطوم- (د ب أ)

لقي 20 مدنيا على الأقل حتفهم خلال قتال عنيف في منطقة العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش السوداني وميليشيا قوات التدخل السريع شبه العسكرية .

كما أصيب عدة أشخاص أيضا إثر الهجمات في مدينة أم درمان المتاخمة للعاصمة الخرطوم، حسبما أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الثلاثاء.

ويفتقر المستشفى القريب للإمدادات الطبية الضرورية مثل الدم. ويكاد النظام الصحي في البلاد ينهار تماما بعد شهور من القتال.

ويتركز القتال في الخرطوم والمدن المجاورة لها، وكذلك في إقليم دارفور غربي البلاد.

وكثيرا ما يتقاتل الطرفان بالقرب من المناطق السكنية.

وفشل تثبيت سلسلة من الهدنات، التي توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة، وسط أزمة إنسانية متنامية.

وذكرت الأمم المتحدة أن المنشآت الصحية تعرضت لـ 53 هجوما على الأقل في السودان منذ بدء الصراع.

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