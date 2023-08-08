وزير مالية أُطيح به بانقلاب 2010.. من هو علي زين رئيس وزراء النيجر الجديد؟

وكالات:

في وقت يسعى المجتمع الدولي إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، عقب الإطاحة به في 26 يوليو الماضي، أعلن قادة الانقلاب في نيامي، عبر التلفزيون الحكومي الرسمي تعيين علي الأمين زين رئيسًا للوزراء.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر العقيد أحمدو عبد الرحمن:"عين علي الأمين زين رئيسًا للوزراء، واللفتنانت كولونيل حبيب عثمان عين قائدًا للحرس الرئاسي".

وجاءت التعيينات، غداة انتهاء مهلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لقادة الانقلاب، من أجل استعادة النظام الدستوري وإعادة بازوم إلى منصبه، وهددت باستخدام القوة العسكرية في حال رفض الانقلابيين تنفيذ مطالبها.

وأعلن قادة الانقلاب، أمس الاثنين، إغلاق المجال الجوي في النيجر أمام حركة الطيران، ولم ينصاعوا إلى مطالب الإيكواس، التي قررت عقد اجتماع استثنائي الخميس المقبل لاتخاذ خطوات جديدة بحق المجلس العسكري الجديد في نيامي.

من هو علي الأمين؟

ولد زين عام 1965 في مدينة زيندر جنوبي النيجر، وهي ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في البلاد، والتحق بوزارة الاقتصاد والمال عام 1991 بعد دراسته في المدرسة الوطنية للإدارة في نيامي، كما تخرج في مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية في مرسيليا وجامعة باريس الأولى.

في عام 2002، عيّن علي الأمين زين وزيرًا للاقتصاد بهدف معالجة وضع اقتصادي ومالي فوضوي، وذلك في عهد الرئيس الأسبق مامادو تانجا، وظل في منصبه حتى عام 2010، قبل حدوث انقلاب عسكري على تانجا.

يمثل تعيين زين نقطة تحول في ظل السياق السياسي الحالي في النيجر، حيث ويأتي تعيينه بعد 10 أيام فقط من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس بازوم.

وعين زين، رئسيًا للوزراء، وهو المعروف عنه خبرته القوية بالإقليم والمنظمات الدولية، والتي يمكن أن تكون ضرورية لإجراء في العملية الانتقالية في النيجر.