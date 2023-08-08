لأسباب أمنية.. المجلس العسكري في النيجر يعتذر عن استقبال وفد "الإيكواس"
وكالات
اعتذر المجلس العسكري في النيجر، اليوم الثلاثاء، إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عن استقبال وفدها التي كانت تريد إرساله إلى نيامي، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وجاء في رسالة وزارة الخارجية في النيجر الموجّهة إلى ممثلية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيامي "السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".
ومن المقرر أن يعقد قادة الإيكواس اجتماعًا استشنائيًا يوم الخميس المقبل، لبحث الخطوات التي سيتخذها ضد قادة الانقلاب في النيجر، بعد انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة للانقلابيين في النيجر بهدف إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه والعودة إلى النظام الدستوري.
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