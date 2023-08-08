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BBC

بعد انتهاك مجالها الجوي.. بولندا تضع قوات إضافية على حدودها مع بيلاروسيا

02:48 م الثلاثاء 08 أغسطس 2023

بولندا

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(وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع البولندية نشر ألف جندي إضافي على الحدود مع بيلاروس.

وأوضحت وزارة الدفاع أن القائد العام لدائرة الحدود البولندية، توماس براغا، توجه يوم الاثنين إلى وزارة الدفاع بطلب نقل ألف جندي إلى الحدود البولندية البيلاروسية.

وزعمت الخارجية البولندية مؤخرا أن مروحيتين بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي البولندي، قبل أن تعلن وارسو عن نشر قوات على الحدود مع بيلاروس.

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