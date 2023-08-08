لبنان يستنفر قواته البحرية عقب خروقات من الجانب الإسرائيلي لمياهه الإقليمية

كتبت- سلمى سمير:

وضع الجيش اللبناني قواته البحرية في حالة استنفار قصوى، بعد اختراق زوارق إسرائيلية خرقت مياه لبنان الإقليمية، في منطقة الناقورة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الميادين".

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الفلسطينية توتراً مؤخراً، مع قيام القوات الإسرائيلية ببناء بلوكات إسمنتية قرب منطقة بعثائيل في تلال كفرشوبا، الشهر الفائت، الأمر الذي اعتبرته لبنان خرقا لمنطقة "خط الانسحاب" بنحو 3 أمتار وهو خط لا تعترف به لبنان بنحو 3 أمتار.

وذكرت صحيفة "إسرائيل 24" وفق مصادر تحدثت إليها اليوم أن هناك زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي الخاص الى بيروت آموس هوكشتين، الذي الذي سيحضر لمناقشة مسألة بدء عملية استخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، المقررة منتصف أغسطس الحالي، وذلك عقب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين كلا من إسرائيل ولبنان.