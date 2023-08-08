توقعات بوصول الإعصار "خانون" إلى كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع

(وكالات)



قالت وكالة الأرصاد الجوية، التابعة لكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يصل إعصار خانون إلى الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، مما يضع البلاد بأكملها تحت تأثيره ويتسبب في هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء البلاد.

تحرك خانون شمالا بسرعة سبعة كيلومترات في الساعة من المياه على بعد 350 كيلومترا جنوب كاجوشيما اليابانية بحلول الثالثة صباحا.

سيعبر الإعصار المياه على بعد 170 كيلومترا شرق سيوجويبو بجزيرة جيجو في الثالثة صباح الخميس و يصل إلى بعد 30 كيلومترا جنوب شرب مدينة تونجيونج الساحلية الجنوبية في وقت لاحق صباح نفس اليوم، وفقا لوكالة الأرصاد. عند وصول الإعصار إلى كوريا الجنوبية قد يظل قويا للغاية.

تأتي التوقعات الأخيرة كتحديث لتنبؤات الوكالة في يوم سابق بأن الإعصار قد يصل إلى الساحل الجنوبي الشرقي لكوريا الجنوبية صباح الخميس.

إذا حافظ "خانون" على المسار المتوقع فمن المرجح أن يمر مركز الإعصار بالقرب من سيئول.

سيكون الإعصار قويا بشكل كاف للتسبب في رياح تصل سرعتها إلى 15 مترا في الثانية أو أسرع عبر دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر، من المتوقع أن تخضع البلاد بأكملها لتأثير الإعصار وسيتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء البلاد بدءا من الأربعاء.

ستكون جزيرة جيجو الجنوبية وأجزاء من إقليمي كانغوون وكيونغ سانغ الشمالي أول من يتعرض لأمطار غزيرة يوم الأربعاء، وبحلول الليل من المتوقع أن تهطل أمطار في جميع أنحاء البلاد.

ستستمر الأمطار حتى الخميس، لكن المنطقة الوسطى قد تشهد استمرار هطول الأمطار حتى صباح الجمعة.

قد يتعرض إقليم كانجون والساحل الشرقي لهطول أمطار تصل إلى 400 ملم إلى 500 ملم، بينما من المتوقع أن يكون معدل هطول الأمطار في باقي أنحاء البلاد أقل من 200.

تبلغ السرعة القصوى للرياح المتوقعة للساحل الجنوبي الشرقي بين الأربعاء والخميس نحو 145 كيلومترا في الساعة، وصل إلى 110 كيلومترا في الساعة في إنتشون والمنطقة الوسطى وتصل إلى 90 كم في الساعة لمنطقة العاصمة.