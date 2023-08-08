بسبب تكدس الجثث.. منظمة دولية تحذر من انتشار الأمراض والأوبئة في الخرطوم

الخرطوم - (بي بي سي)

حذرت منظمة صحية دولية من انتشار واسع للأمراض والأوبئة الفتاكة في الخرطوم، بسبب مخاوف من تحلل آلاف الجثث المكدسة في مشارح المستشفيات في ظل المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" في بيان إن انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه في مناطق واسعة من الخرطوم والمستشفيات سيؤدي إلى تحلل الجثث، مشيرة إلى أن الكوادر الطبية اضطرت إلى ترك العمل في المشارح بسبب الظروف غير المناسبة.

وذكرت أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء سيؤديان إلى تحلل الجثث. وأضافت المنظمة أن أكثر من سبعين مستشفى في الخرطوم من أصل ثمانين موجودة خرجت عن العمل تماما.

ولم يتمكن المواطنون من دفن موتاهم مع استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ أبريل الماضي. وكثيرا ما تُدفن الجثث داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي عرضها لعمليات نبش واسعة من قبل الكلاب السائبة.

ويجد العاملون في المجال الصحي صعوبات في الوصول إلى الجثث والتعرف عليها ونقلها إلى المشارح مع استمرار المعارك.