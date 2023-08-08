المرصد: سقوط 10 قتلى من قوات النظام السوري جراء هجوم لداعش في الرقة
دمشق /لندن - ( د ب أ )
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 10 من قوات النظام وإصابة ستة آخرين إثر هجوم عنيف ومباغت شنه تنظيم داعش على حواجز وآليات تابعة لقوات النظام ضمن بلدة معدان عتيق بريف محافظة الرقة الشرقي خلال الساعات الماضية.
وقال المرصد، ومقره لندن، في بيان صحفي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى حالتهم خطيرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
ووفق المرصد، تشهد المنطقة استنفاراً متواصلاً من قبل قوات النظام وسط طوق أمني كبير عقب الهجوم العنيف للتنظيم الذي أسفر عن سيطرة تنظيم داعش على المواقع المستهدفة لساعات قبل أن ينسحب منها بعد أن أضرم النيران فيها.
وأشار المرصد إلى أن قوات النظام سيطرت على معدان عتيق في الربع الأخير من عام 2017.
وطبقا للمرصد، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية 379 قتيلا منذ مطلع عام 2023.
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