راينميتال وتيم لينكس تفوزان بعقد قيمته 700 مليون دولار من الجيش الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

فازت شركة أمريكان راينميتال فيكلز الفرع الأمريكي لشركة الصناعات الدفاعية الألمانية راينميتال وتجمع شركات تيم لينكس الذي يضم شركات تيكسترون سيستمز ورايثون تكنولوجيز وإل3 هاريس تكنولوجيز وأليسون ترانسميشن وأندوريل إنداستريز بعقد قيمته 700 مليون دولار لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من برنامج إكس.إم30 لتطوير عربة قتال مشاة آلية لصالح الجيش الأمريكي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركات الفائزة بالعقد ستستكمل تصميمات المركبة التي بدأ العمل فيها في المرحلة الثانية من البرنامج وكانت مرحلة التصميم النظري للمركبات، وإنتاج 7 نماذج اختبارية على الأقل أو 11 نموذج على الأكثر حتى يمكن للجيش تقييمها في إطار العقد.

وقال ماثيو فرنيك المدير الإداري لشركة أمريكان راينميتال فيكلز إن "أمريكان راينميتال فيكلز وزملاءنا سعداء للغاية بهذا العقد ونتطلع إلى استمرار عملنا المهم مع الجيش في هذا البرنامج التحديثي الحيوي... ويجمع تحالف تيم لينكس بعض شركات أفضل التكنولوجيا العسكرية في العالم، وسنقدم مركبة مشاة حديثة تضمن قدرة جنودنا على القتال والنجاة والانتصار في ساحات معارك المستقبل".