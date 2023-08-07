وفد من الكونجرس الأمريكي يبحث في رام الله حماية حل الدولتين
رام الله - (د ب أ):
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع وفد من الكونجرس الأمريكي، ضم 22 عضوا من الحزب الديمقراطي، اليوم الاثنين، سبل حماية حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد اشتية في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله مع الوفد برئاسة السيناتور حكيم جيفريز زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب، على ضرورة تصويت الكونجرس لصالح الاعتراف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين.
وأبلغ اشتية الوفد بأن إسرائيل "تنتهك القانون الدولي بشكل يومي من خلال القتل والاقتحام والاستيطان، الأمر الذي يتسبب بتدمير حل الدولتين بشكل ممنهج".
وأضاف أن "استمرار الأمر الواقع سيؤدي إلى الانزلاق نحو دولة واحدة ذات نظام فصل عنصري بالواقع والقوانين والتشريعات، خصوصا في ظل تفوق الفلسطينيين على اليهود من حيث العدد في فلسطين التاريخية".
ودعا اشتية الكونجرس إلى الضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس، وفقا للاتفاقيات الموقعة، معتبرا أن عدم سماح إسرائيل بذلك يعد محاولة لمحاربة الديمقراطية الفلسطينية.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بترجمة إدانة الإدارة الأمريكية للاستيطان، إلى إجراءات رادعة تحمي حل الدولتين من إسرائيل.
كما دعا أعضاء الكونجرس للدفع نحو تعديل القوانين والأنظمة التي تستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وتربطهما بالإرهاب.
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