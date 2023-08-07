شبح تيجراي.. السلطات الإثيوبية تفقد السيطرة على إقليم أمهرة
وكالات
أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم الاثنين، فقدان السيطرة على إقليم أمهرة لصالح ميليشيا محلية، في الصراع المندلع حاليًا في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.
وأعلن مجلس الوزراء الإثيوبي حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر الأسبوع الماضي في المنطقة مع اشتداد الاشتباكات والاحتجاجات الجماهيرية بسبب خطة لاستيعاب القوات الإقليمية في الجيش.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التوترات بين ميليشيا فانو المسلحة، التي انحازت مؤخرًا لرئيس الوزراء آبي أحمد في حربه المستمرة منذ عامين، ضد المتمردين في منطقة تيجراي، تصاعدت منذ قررت الحكومة في أبريل الماضي دمج جميع القوات الإقليمية الخاصة في الجيش الوطني أو قوات الشرطة. ورفضت ميليشيا فانو تسليم أسلحتها، مما أدى لاندلاع اشتباكات مع القوات الاتحادية.
وتحاول الحكومة الفيدرالية جعل السلطات الأمنية مركزية بعد انتهاء الصراع المدمر الذي دام عامين في منطقة تيجراي، حيث كانت القوات والميليشيات الإقليمية في أمهرة من الحلفاء الرئيسيين للجيش الإثيوبي وقتها.
سوق مصراوى
-
أفضل مولد طاقة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي لصيف 2023 بقسط يبدأتفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
طريقة عمل كيكة موس الشيكولاته الباردة بدون دقيق أو فرنتفاصيل
-
أفخم وأقوى العطور الرجالية لصيف 2023 بأقل من 100 جنيهتفاصيل
-
أفضل منتجات لتبيض الأسنان في المنزل بسهولة.. بأسعار تبدأ من 63 جنيهاتفاصيل
-
أحدث منتجات عصرية للمنزل والمطبخ تتصدر تريند 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: