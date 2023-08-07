العاصفة "هانز" تؤدي لهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية بالسويد والنرويج

كوبنهاجن - (د ب أ)

تسببت العاصفة "هانز" في هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية عنيفة على السويد والنرويج، ما أدى إلى حدوث فيضانات على بعض الطرق، وتعطل خدمات السكك الحديدية والعبارات.

وفي السويد، تم تسجيل أكثر من 25 ألف صاعقة يوم أمس الأحد. كما أثر انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة في منطقة مالمو على أكثر من 5000 عميل، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن إذاعة "إس في تي" العامة.

وتم الإبلاغ عن تعرض المنازل والطوابق السفلية في مقاطعة فيستنورلاند بشمال السويد، لفيضانات.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في النرويج أن يزداد الوضع سوءا في البلاد، وأن تصير "هانز" واحدة من أقوى العواصف خلال الـ25 عاما الماضية.

وأصدر المعهد النرويجي للأرصاد الجوية - الذي أطلق على العاصفة اسم "هانز" - تحذيرات بشأن الطقس السيء في أجزاء كبيرة من جنوب النرويج، تظل سارية حتى مساء يوم غد الثلاثاء. كما تتأهب عدة بلديات تحسبا لوقوع انهيارات أرضية.

ونصحت السلطات المواطنين بالعمل من المنزل.