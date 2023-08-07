لحظة انفجار صوامع للقمح في ميناء ديرينس شرقي إسطنبول
وكالات
هز انفجار ضخم اليوم الاثنين، صوامع للقمح بميناء ديرينس الواقع على بحر مرمرة في محافظة كوجالي شرقي اسطنبول.
وأفادت وسائل إعلام تركية، أن الانفجار أسفر عن إصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية للحادث.
#الامارات71 | 📽️ | 🇹🇷— الإمارات71 (@UAE71news) August 7, 2023
تركيا .. لحظة انفجار مخازن للغلال بميناء #درينجة في كوجالي شرقي #اسطنبول pic.twitter.com/WHmlO1u8C8
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