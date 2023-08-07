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BBC

لحظة انفجار صوامع للقمح في ميناء ديرينس شرقي إسطنبول

04:06 م الإثنين 07 أغسطس 2023

لحظة انفجار صوامع للقمح أرشيفية

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وكالات

هز انفجار ضخم اليوم الاثنين، صوامع للقمح بميناء ديرينس الواقع على بحر مرمرة في محافظة كوجالي شرقي اسطنبول.

وأفادت وسائل إعلام تركية، أن الانفجار أسفر عن إصابة 4 أشخاص في حصيلة أولية للحادث.

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