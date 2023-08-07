بسبب الرياح العاتية.. السلطات اليونانية تحذر من خطر اندلاع الحرائق

أثينا - (د ب أ)



حذرت السلطات اليونانية اليوم الإثنين، مجددا من احتمالية اندلاع حرائق ودعت المواطنين إلى توخي الحذر مع النيران المشتعلة والشرر.

وقالت فرقة الإطفاء في تغريدة إن هناك خطر "مرتفع للغاية" من اندلاع حرائق في منطقة اتيكا حول العاصمة أثينا وكذلك في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وفي غرب جزيرة كريت.

والسبب ليس درجات الحرارة المرتفعة حيث أنها في نطاق الطبيعي في هذا الوقت من العام حيث تبلغ نحو 35 درجة مئوية. وبدلا من ذلك، يحذر خبراء الحرائق من الرياح العاتية التي من المتوقع أن تضرب أجزاء كثيرة في البلاد الأسبوع الجاري.

ويعد بحر أيجة هو الأكثر تضررًا خلال أشهر الصيف عندما تضرب الرياح الصيفية الجافة المعروفة باسم "ميلتيمي" بقوة أنحاء كريت وغيرها من الجزر.

ونظرًا لأنها لم تمطر لأسابيع في أجزاء كبيرة من اليونان، فأن الشرر التي تحركها الرياح تكفي لبدء حرائق هائلة.

وهناك حاليًا العشرات من الحرائق الجديدة يوميا، وأغلبها يمكن السيطرة عليه. ويبدأ الكثير منها عمدا أو عن طريق الإهمال.