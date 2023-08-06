زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق أفغانستان

كابول - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر أفغانستان اليوم الأحد.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 38 كيلومترا عن جنوب شرق قرية جورم في ولاية بدخشان بشمال شرقي البلاد، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.