أبرز مرشحي البديل للبرلمان الأوروبي يتهم واشنطن بالوقوف خلف تفجيرات خطي نورد ستريم

ماجدبورج(ألمانيا) - (د ب أ):

اتهم ماكسيميان كرا أبرز مرشحي حزب (البديل من أجل ألمانيا) في انتخابات البرلمان الأوروبي 2024، الولايات المتحدة بالوقوف وراء تفجيرات خطي نورد ستريم في بحر البلطيق.

وعلى هامش الاجتماع الذي عقده الحزب بخصوص انتخابات أوروبا في مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا، قال كرا الذي يتصدر قائمة مرشحي الحزب اليوم الأحد :" نورد ستريم تم تفجيره. هذا يعني أن البنية الحيوية التي تتوقف عليها القدرة التنافسية للصناعة الألمانية تم تفجيرها أمام أعيننا. و لا يزال لدي ما يكفي من الاتصالات في الولايات المتحدة التي أمكن لأصدقائي الأمريكيين أن يقولوا لي عبرها: بالطبع كانت الولايات المتحدة (وراء التفجيرات)، من غيرها؟".

كانت تفجيرات وقعت بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في سبتمبر 2022 ما أدى إلى حدوث أضرار بالغة في الخطين. وكانت روسيا أوقفت توريدات الغاز إلى ألمانيا بالفعل وقت وقوع التفجيرات.

كان الادعاء العام السويدي أكد في نوفمبر الماضي أن الحادثة كانت عملا تخريبيا.

ولا يزال من غير المعروف رسميا من يقف وراء التفجيرات، وهناك اشتباهات في جهات من بينها الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا.

ويركز المحققون في ألمانيا على يخت شراعي مستأجر يُحْتَمَل أن فريق المخربين كان يستقله.

وكانت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" وإذاعة جنوب غرب ألمانيا "إس دبليو آر" وصحيفة "تسايت" الألمانية ذكرت في مارس الماضي أن اليخت جرى استئجاره من قبل شركة يقع مقرها في بولنداويُحْتَمَل أنها مملوكة لأوكرانيين اثنين.