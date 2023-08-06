ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث انقلاب قطار في باكستان إلى 22 قتيلاً

إسلام آباد - (د ب ا)

قال مسؤولون اليوم الأحد إن حصيلة ضحايا انقلاب قطار في باكستان ارتفعت إلى 22 قتيلا.

وقال يونس تشانيدو، المسؤول بالشرطة لوسائل الإعلام المحلية" لقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم في الحادث".

وأضاف أن عملية الإنقاذ ما تزال جارية لإخراج الركاب من إحدى العربات. وأوضح أن عشر عربات بالقطار انقلبت.

وقد أصيب أكثر من 50 شخصا في الحادث.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية أن القطار بدأ رحلته من كراتشي وكان متجها نحو هافيليان. وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفى جامعة الشعوب الطبية، حيث تم استدعاء الأطباء والطواقم الطبية.

وهرعت خدمات الإنقاذ وسيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات على الفور إلى موقع الحادث وبدأت في نقل الركاب القتلى والمصابين.

ويشار إلى أن حوادث القطارات شائعة الحدوث في باكستان، حيث تودي الحوادث بحياة مئات الآلاف وتسفر عن إصابة العشرات، ولكن السلطات تخفق في اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حدوث الحوادث.