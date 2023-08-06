محامي عمران خان: نعتزم الاستئناف على حكم حبسه

كتبت- سلمى سمير:

أعلن محامي حركة الإنصاف الباكستانية، شعيب شاهين، اليوم الأحد، أن شرطة سجن "أتوك" رفضت دخول الفريق القانوني الخاص برئيس الوزراء السابق عمران خان لمقابلته، عقب اعتقاله أمس ونقله إلى سجن شديد الحراسة.

وقال شاهين لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الحزب عازم على تقديم استئناف ضد الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق، مشيرًا إلى أن الحكم يتضمن ثغرات قانونية كثيرة.

واعتقل عمران خان أمس السبت بعد محاكمة استمرت لعدة أشهر، انتهت أمس بالحكم بالسجن 3 سنوات ونقله إلى سجن شديد الحراسة، مع توجيه انتقادات من المعارضة، أن ظروف القبض على عمران ذات دوافع سياسية.

وشهدت جلسات محاكمة عمران خان مظاهرات لأنصاره في محاولة للضغط وإظهار الدعم له، مع استعداد البلاد لانتخابات مقرر إجراؤها هذا العام.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها خان، حيث اعتقل في مايو الماضي قابلها موجة احتجاجات واسعة، وأفرجت المحكمة العليا الباكستانية عنه بعد عدة أيام بمزاعم أن الحكم غير قانوني.

لكن وجه الاختلاف هذه المرة أنه في المرة السابقة نقل عمران إلى دار ضيافة مجهزة سابقا في مجمع الشرطة في العاصمة إسلام أباد، كما سمح له باستقبال الزائرين، بينما وضعه الحالي في سجن "أتوك" في إقليم البنجاب المشهور بأن نزلائه من أصحاب التهم الجنائية، إضافة لصعوبة ظروف السجن المعروف عنه عدم ملائمته للظروف المعيشية.

وتم تنحية خان من منصبه عقب اقتراع برلماني لسحب الثقة منه في أبريل 2022، بعد توجيه تهم فساد له منها إخفاء أصوله بعد بيع هدايا أهديت له بينما كان يتولى منصبه كرئيس للوزراء.

الجدير بالذكر أن إدانته قد تفقده منصبه كرئيس لحزب "حركة الإنصاف" حيث ينص القانون الباكستاني على أن الأشخاص الذين يصدر بحقهم أي إدانة جنائية لا يمكنهم الترشح لأي منصب عام