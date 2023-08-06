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تشاد تستضيف أول اجتماع وزاري لدول جوار السودان

01:00 م الأحد 06 أغسطس 2023

علام التشاد

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إنجامينا - (بي بي سي)

تستضيف العاصمة التشادية إنجامينا اليوم الأحد، اجتماعا لوزراء خارجية دول جوار السودان، لمناقشة الأزمة الحالية.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وإفريقيا الوسطى.

وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية التشادية، إن الوزراء سيناقشون سبل إيقاف الحرب في السودان واستئناف عملية السلام، وسيحثون المجتمع الدولي، على تقديم "استجابات عاجلة لمواجهة الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب".

تناقلت تقارير إعلامية اليوم خبرا مفاده أن قوى التغيير قالت إن طرفي النزاع في السودان وافقا على دخول قوة دولية لحفظ السلام بقيادة دولة خليجية. لكن لم تعط أي تفاصيل عن القوة وتوقيت دخولها.

ولا تزال المعارك على أشدها في محيط المدينة الرياضية في العاصمة الخرطوم.

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