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BBC

ارتفاع عدد المصابين بسبب زلزال الصين إلى 21 شخصا

11:39 ص الأحد 06 أغسطس 2023

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بكين - (د ب أ)

ارتفع عدد المصابين بسبب زلزال بقوة 5.5 ضرب إقليم "شاندونج" شرق الصين، في ساعة مبكرة صباح اليوم الأحد إلى 21 شخصا، وتسبب الزلزال أيضا في انهيار 126 مبنى، طبقا لما ذكرته تقارير سابقة لوسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الزلزال ضرب مقاطعة "بينجيوان" في مدينة "دتشو" في الساعة الثانية و33 دقيقة صباحا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال التقرير إنه لم يتم العثور على أي تسريبات في أنابيب النفط والغاز، وأن إمدادات الكهرباء كانت طبيعية.

وكان مكتب الاستجابة للطوارئ بالمقاطعة قد قال في وقت سابق إن ما إجماليه 74 مبنى انهار في موقع مركز الزلزال، في الوقت الذي لا تزال فيه وسائل النقل والاتصالات وإمدادات الطاقة تعمل بشكل طبيعي هناك.

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