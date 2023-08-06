اليابان تحيي الذكرى الـ 78 للهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما

طوكيو - ( د ب أ)

أحيت اليابان اليوم الأحد الذكرى الـ 78 للهجوم النووي الأمريكي على مدينة هيروشيما الواقعة بغرب اليابان، حيث حضر الآلاف من المواطنين احتفالا سنويا .

وقام المشاركون، من بينهم ناجون وأحفادهم، بالوقوف دقيقة صمت الساعة الثامنة وخمسة عشر صباحا في منتزه بيس ميموريال ، وهو التوقيت الذي أسقطت فيه مروحية يو اس بي-29 قنبلة نووية على المدينة منذ 78 عاما في الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية.

وفي إعلانه للسلام الذي أدلى به خلال الاحتفال، حث كازومي ماتسوي عمدة هيروشيما قادة العالم على التخلي عن نظرية الردع النووي.

وقال ماتسوي" يتعين على القادة في أنحاء العالم مواجهة حقيقة أن التهديدات النووية التي يطلقها عدد من صانعي السياسات تكشف حماقة نظرية الردع النووي".

وأضاف" سوف تكون هناك أهمية متزايدة بالنسبة لنا لحث صانعي السياسات على التخلي عن الردع النووي للوصول لعالم سلمي يرفض المساومة على كرامة الفرد وأمنه".

ويشار إلى أن الهجوم النووي غير المسبوق خلال عام 1945 أودى بحياة عشرات الآلاف من السكان في ثوان، وبحلول نهاية العام، كان 140 ألف شخص قد لقوا حتفهم بسبب الهجوم.

وقد ألقت الولايات المتحدة قنبلة نووية ثانية بعد ثلاثة أيام على ناكازاكي في جزيرة كيوشو. وفي 15 أغسطس 1945، استسلمت اليابان لقوات التحالف، مما أدى لانتهاء الحرب.