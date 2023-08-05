انفجار في مبنى سكني بباريس وإصابة عدة أشخاص
وكالات:
ذكرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، اليوم السبت، أن خمسة أشخاص أصيبوا في انفجار بمبنى سكني في باريس.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن أحدهم مصاب بجروح خطيرة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر بالشرطة أن الحادث وقع في الطابق العلوي من مبنى متعدد الطوابق في حي مونمارتر بباريس.
ولم يتضح بعد سبب الحادث.
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