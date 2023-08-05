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BBC

انفجار في مبنى سكني بباريس وإصابة عدة أشخاص

10:57 م السبت 05 أغسطس 2023

أرشيفية

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وكالات:
ذكرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية، اليوم السبت، أن خمسة أشخاص أصيبوا في انفجار بمبنى سكني في باريس.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن أحدهم مصاب بجروح خطيرة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر بالشرطة أن الحادث وقع في الطابق العلوي من مبنى متعدد الطوابق في حي مونمارتر بباريس.
ولم يتضح بعد سبب الحادث.

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انفجار مبنى باريس مونمارتر

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