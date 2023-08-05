الأمم المتحدة تعلن تفريغ 824 ألف برميل نفط من خزان صافر في اليمن

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، تفريغ أكثر من 824 ألف برميل نفط، تشكل 71 % من المحتوى النفطي لخزان صافر قبالة السواحل الغربية لليمن.

وشدد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحماية الحياة وسبل العيش.

كما شدد المسؤول الأممي على أنه "مع كل برميل نفط يتم ضخه من خزان صافر، يكون مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضمانًا".

وبدأت الأمم المتحدة في 25 يوليو 2023، عملية تفريغ أكثر من 1ر1 مليون برميل نفط من خزان صافر النفطي إلى سفينة بديلة أسميت "اليمن" بعد وصولها إلى البلاد، وسط ترحيب واسع من دول ومنظمات عديدة.